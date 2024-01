THÉÂTRE – SELECTIONE (DERNIERES PLACES) 37 Rue de Lorraine Lunéville, samedi 16 mars 2024.

L’incroyable destin du nageur d’Auschwitz Alfred Nakache. Gamin de Constantine, Toulousain d’adoption, il est le meilleur nageur français des années 40. Arrêté par la gestapo puis déporté, il a nagé dans les bassins insalubres du camp d’Auschwitz dont sa femme et sa fille ne sont jamais revenues. En leur mémoire, ce survivant de l’horreur s’est relevé et a repris la compétition jusqu’à récupérer son titre de Champion de France et représenter à nouveau son pays aux Jeux Olympiques. Amir Haddad, auteur, compositeur, interprète et comédien, retracera sur scène la vie et le destin d’Alfred Nakache. A partir de 12 ans.Tout public

