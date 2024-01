THEATRE – VISITE GUIDEE EN FAMILLE 37 Rue de Lorraine Lunéville, mercredi 28 février 2024.

Lunéville Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-02-28

Le Théâtre de Lunéville vous propose un parcours découverte à faire en famille. Découvrez de manière ludique l’histoire et les anecdotes du lieu, mais aussi les coulisses et les métiers qui gravitent autour du plateau. Pourquoi existe-t-il un théâtre à l’italienne à Lunéville ? Combien de marches pour monter au paradis ? Comment fonctionne la machinerie ? Pourquoi les régisseurs sont-ils vêtus de noir ? On vous dit tout… ou presque, et on vous réserve quelques surprises !

Réservations par e-mail à billetterie@theatredeluneville.fr ou par téléphone au 03 83 76 48 60. D’autres visites peuvent être organisées pour les groupes, sur demande au 03 83 76 48 66.Tout public

37 Rue de Lorraine Théâtre de la Méridienne

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



