THEATRE – UNE IDEE GENIALE 37 rue de Lorraine Lunéville, vendredi 23 février 2024.

Lunéville Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23

On a tous un sosie dans le monde. Et si vous rencontriez le vôtre ? Depuis qu’ils ont visité un appartement pour s’installer ensemble, Arnaud a un léger doute : Marion a-t-elle eu un coup de cœur pour l’agent immobilier ? Par pur hasard, il rencontre le sosie de celui-ci et lui demande de se faire passer pour le véritable agent immobilier. Une idée géniale ! À moins que le faux agent se retrouve nez à nez avec le vrai… Et qu’un frère jumeau débarque à l’improviste. Trois sosies dans la même soirée, c’est trop pour Arnaud ! A partir de 12 ans. Récompenses: Molière de la comédie, Molière de la comédienne dans un second rôle pour Agnès Boury. Compagnie du Théâtre du Palais Royal.Tout public

.

37 rue de Lorraine Théâtre

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



