THÉÂTRE CONCILIABULE 37 rue de Lorraine Lunéville, mercredi 21 février 2024.

Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Mercredi 2024-02-21 11:00:00

fin : 2024-02-21

Dans une bulle d’espace et de temps, deux créatures émergent, comme sus- pendues au souffle de la vie.

Alors, l’air et les matières rentrent en vibration, participant à l’élaboration d’un langage corporel.

Couronné ou non de succès, communiquer n’est pas d’abord essayer ?

Représentation de La Waide Cie.

A partir de 3 ans.Enfants

37 rue de Lorraine

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



