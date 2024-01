THÉATRE MUSICAL – NINON 37 Rue de Lorraine Lunéville, vendredi 9 février 2024.

Lunéville Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09

Ninon de Lenclos, femme de plaisir et Françoise de Maintenon, femme de pouvoir, en un combat feutré et féroce. Elle cherche à capter des personnages du XVIIIème siècle français, en respectant de manière approximative leur véritable itinéraire, sans souci d’exactitude. Elles se sont connues, elles ont été amies et de mêmes amants ont croisé leurs chemins. Il était dès lors tentant de les réunir et d’imaginer des événements qui, s’ils n’ont été vécus, ont au moins le mérite d’avoir été virtuellement possibles… A partir de 12 ans, dans le cadre de l’exposition de l’Hôtel Abbatial.Tout public

Théatre de la Meridienne

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



