POKER POUR L’AUSTRALIE 37 rue de Lorraine Lunéville, 27 janvier 2024, Lunéville.

Lunéville Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27

Michel joue depuis plusieurs mois au poker en cachette de sa femme. mais cette fois-ci, il a perdu douze milles euros face à un sicilien peu commode. Ce dernier vient réclamer son argent et Michel le fait passer, devant sa femme, pour un ami de régiment. Cette dernière l’invite à dîner et il va s’ensuivre une soirée très mouvementée pleine de mensonges et de quiproquos. Comment Michel va-t-il se sortir de ce guêpier dans lequel il s’est fourré ?.

37 rue de Lorraine Théâtre

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-12