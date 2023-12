VIKTOR VINCENT – FANTASTIK [DERNIÈRES PLACES] 37 Rue de Lorraine Lunéville, 20 janvier 2024, Lunéville.

Lunéville Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent passe de l’autre côté du miroir pour vous offrir en direct l’expérience du merveilleux et du fantastique. Dans une atmosphère feutrée et intime, Viktor vous raconte d’incroyables histoires et joue avec votre imagination grâce à ses expériences totalement hallucinantes ! Des spectateurs ressentent des forces invisibles, retrouvent des messages qui leur sont destinés, voyagent mentalement pour partager leurs pensées et semblent se connecter à un autre monde… Plus qu’un spectacle, une expérience unique. Est-ce une illusion ? Est-ce réel ? Ou est-ce encore autre chose ?.

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent passe de l’autre côté du miroir pour vous offrir en direct l’expérience du merveilleux et du fantastique. Dans une atmosphère feutrée et intime, Viktor vous raconte d’incroyables histoires et joue avec votre imagination grâce à ses expériences totalement hallucinantes ! Des spectateurs ressentent des forces invisibles, retrouvent des messages qui leur sont destinés, voyagent mentalement pour partager leurs pensées et semblent se connecter à un autre monde… Plus qu’un spectacle, une expérience unique. Est-ce une illusion ? Est-ce réel ? Ou est-ce encore autre chose ?Tout public

.

37 Rue de Lorraine

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS