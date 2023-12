PIÈCE DE THÉÂTRE L’AMOUR, LA MORT, LES FRINGUES 37 rue de Lorraine Lunéville Catégories d’Évènement: Lunéville

Début : Dimanche 2024-01-14 15:00:00

fin : 2024-01-14 Pièce de théâtre par la Compagnie Incognito proposée par le Zonta club de Lunéville au profil de ses œuvres.

Dimanche 14 janvier 2024 à 15h au théâtre de Lunéville. Tarif 12€.

Billetterie le 15/12 et 12/01 de 13h30 à 17h ou sur place avant la représentation..

37 rue de Lorraine Théâtre

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est

