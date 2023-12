DINER DE FAMILLE 37 rue de Lorraine Lunéville, 4 décembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

À l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses parents d’être les témoins de son mariage. Son père, animateur de télé parisien, et sa mère, femme au foyer provinciale, sont fâchés depuis sa naissance. Alexandre va utiliser de faux prétextes pour les réunir… Le dîner de famille va-t-il totalement partir en vrille ?. Tout public

Samedi 2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 . .

37 rue de Lorraine Théâtre

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



On his 30th birthday, Alexandre asked his parents to be witnesses at his wedding. His father, a Parisian TV presenter, and his mother, a provincial housewife, have been at loggerheads since he was born. Alexandre is going to use false pretences to bring them together? Will the family dinner go completely off the rails?

El día que cumple 30 años, Alexandre quiere pedir a sus padres que sean testigos de su boda. Su padre, presentador de la televisión parisina, y su madre, ama de casa de provincias, están enfrentados desde que él nació. ¿Alexandre va a utilizar falsos pretextos para unirlos? ¿Se saldrá de madre la cena familiar?

An seinem 30. Geburtstag möchte Alexandre seine Eltern bitten, Trauzeugen bei seiner Hochzeit zu sein. Sein Vater, ein Fernsehmoderator aus Paris, und seine Mutter, eine Hausfrau aus der Provinz, sind seit seiner Geburt zerstritten. Alexandre wird falsche Vorwände benutzen, um sie wieder zusammenzubringen Wird das Familienessen völlig aus dem Ruder laufen?

