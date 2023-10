BRUNO SALOMONE DAVY SARDOU – AU SCALPEL 37 rue de Lorraine Lunéville, 25 novembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Deux frères. L’un est un brillant chirurgien à qui tout réussit en apparence. L’autre est un photographe qui semble assez content de lui. L’un était amoureux de la

femme de son frère. L’autre a été l’amant de la femme de son frère. L’un était le premier de la classe. L’autre était le fils préféré. L’un et l’autre ne se sont jamais dit à quel point ils se détestent. Jusqu’à ce soir… Qui est Abel ? Qui est Caïn ? Et que s’est-il vraiment passé entre eux ? Il s’agit de la nouvelle création d’Antoine Rault, qui avait déjà écrit la pièce Un nouveau départ au Théâtre des Variétés en 2016, avec Corinne Touzet et Christian Vadim.

Le 25 novembre à 20h30 durée 75 minutes. Tout public dès 12 ans. Tout public

Samedi 2023-11-25 20:30:00

37 rue de Lorraine Théâtre

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Two brothers. One is a brilliant surgeon who seems to be doing just fine. The other is a photographer who seems quite content with himself. One was in love with

one was in love with his brother?s wife. The other was the lover of his brother?s wife. One was top of the class. The other was the favorite son. One never told the other how much they hated each other. Until tonight? Who is Abel? Who is Cain? And what really happened between them? This is the latest creation by Antoine Rault, who previously wrote the play Un nouveau départ at the Théâtre des Variétés in 2016, with Corinne Touzet and Christian Vadim.

November 25 at 8:30pm, running time 75 minutes. All audiences aged 12 and up

Dos hermanos. Uno es un cirujano brillante que parece tenerlo todo controlado. El otro es un fotógrafo que parece bastante satisfecho consigo mismo. Uno estaba enamorado de

uno estaba enamorado de la mujer de su hermano. El otro era el amante de la mujer de su hermano. Uno era el primero de la clase. El otro era el hijo favorito. Uno nunca le dijo al otro cuánto se odiaban. ¿Hasta esta noche? ¿Quién es Abel? ¿Quién es Caín? ¿Y qué pasó realmente entre ellos? Esta es la nueva obra de Antoine Rault, autor de Un nouveau départ en el Théâtre des Variétés en 2016, protagonizada por Corinne Touzet y Christian Vadim.

25 de noviembre a las 20:30 h, duración 75 minutos. Todos los públicos a partir de 12 años

Zwei Brüder. Der eine ist ein brillanter Chirurg, dem scheinbar alles gelingt. Der andere ist ein Fotograf, der mit sich selbst zufrieden zu sein scheint. Der eine war in die Frau seines Bruders verliebt

frau seines Bruders. Der andere war der Liebhaber der Frau seines Bruders. Der eine war der Klassenbeste. Der andere war der Lieblingssohn. Beide haben sich nie gesagt, wie sehr sie einander hassen. Bis zu diesem Abend? Wer ist Abel? Wer ist Kain? Und was ist wirklich zwischen ihnen passiert? Dies ist die neue Kreation von Antoine Rault, der bereits 2016 das Stück Un nouveau départ am Théâtre des Variétés mit Corinne Touzet und Christian Vadim geschrieben hatte.

Am 25. November um 20:30 Uhr Dauer 75 Minuten. Alle Zuschauer ab 12 Jahren

