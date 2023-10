LES MOUTONS NOIRS – BOULE DE SUIF 37 rue de Lorraine Lunéville, 21 novembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Une salle de classe, un prof, des élèves, le public, une situation de harcèlement scolaire, connue de tous et pourtant…

Tout bascule quand à travers l’étude de l’œuvre de Maupassant, ce prof tisse des liens entre l’histoire et l’actualité, entre les personnages de la nouvelle et des

situations bien réelles. Et tandis que se décryptent les mécanismes de l’esprit de meute, se dessinent les contours d’une résilience collective.

Deux drames, une même issue… qui dépendra de nous ! Le 21 novembre à 20h30 à partir de 13 ans.. Tout public

Mardi 2023-11-21 20:30:00 fin : 2023-11-21

37 rue de Lorraine Théâtre de la Méridienne

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



A classroom, a teacher, pupils, the public, a situation of school bullying, known to all and yet?

Everything changes when, through the study of Maupassant?s work, this teacher weaves links between history and current events, between the characters in the short story and very real situations

real-life situations. And as the mechanisms of the pack spirit are deciphered, the contours of collective resilience take shape.

Two dramas, one outcome? it’s up to us! November 21 at 8:30 p.m. Ages 13 and up.

Un aula, un profesor, unos alumnos, el público, una situación de acoso escolar, conocida por todos y, sin embargo..

Todo cambia cuando, a través del estudio de la obra de Maupassant, este profesor teje vínculos entre la historia y la actualidad, entre los personajes del cuento y situaciones muy reales

situaciones reales. Y a medida que se descifran los mecanismos del espíritu de la manada, se perfilan los contornos de la resiliencia colectiva.

Dos dramas, un desenlace… ¡depende de nosotros! 21 de noviembre a las 20.30 h, a partir de 13 años.

Ein Klassenzimmer, ein Lehrer, Schüler, die Öffentlichkeit, eine Situation von Mobbing in der Schule, die allen bekannt ist, und doch?

Alles ändert sich, als der Lehrer durch das Studium des Werkes von Maupassant Verbindungen zwischen der Geschichte und der Gegenwart, zwischen den Figuren der Novelle und aktuellen Situationen herstellt

realen Situationen herstellt. Und während die Mechanismen des Rudelgeistes entschlüsselt werden, zeichnen sich die Umrisse einer kollektiven Resilienz ab.

Zwei Dramen, ein und derselbe Ausgang, der von uns abhängt! Am 21. November um 20:30 Uhr ab 13 Jahren.

