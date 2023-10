CONCERT FRANCK NATAN – JAZZ SOUND FIVE 37 rue de Lorraine Lunéville, 18 novembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Le Quintet à cordes Jazz Sound Five, “Quand les Classiques swinguent!”, un projet tout public pour ravir les amateurs de jazz aux mélomanes classiques, original et unique en son genre! Franck Natan qui a créé le quintet, s’amuse à détourner des grands thèmes classiques tels que le Boléro de Ravel, la 5ème et 9ème de Beethoven, la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, mais également Mozart, Bach…avec énergie swing sur des rythmes de Blues, afro-cubains, Charleston… Concert au profit de la ligue contre le cancer des enfants. Réservation sur appel uniquement au 06 32 38 70 84 et 09 79 18 91 04 ( spectacle pas vendu par le théâtre de Lunéville!). Tout public

Samedi 2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 21:30:00. 5 EUR.

37 rue de Lorraine Théâtre de Lunéville

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Jazz Sound Five string quintet, « Quand les Classiques swinguent », is an original and unique project for all audiences, from jazz fans to classical music lovers! Franck Natan, who created the quintet, has fun twisting great classical themes such as Ravel’s Bolero, Beethoven’s 5th and 9th, Dvorak’s New World Symphony, but also Mozart, Bach…with swinging energy on Blues, Afro-Cuban, Charleston rhythms… Concert in aid of the Children’s Cancer League. Reservations by phone only: 06 32 38 70 84 or 09 79 18 91 04 (not sold by the Lunéville theater!)

El quinteto de cuerda Jazz Sound Five, « Quand les Classiques swinguent », es un proyecto original y único para todos los públicos, que hará las delicias tanto de los aficionados al jazz como de los amantes de la música clásica Franck Natan, creador del quinteto, se divierte retorciendo los grandes temas clásicos como el Bolero de Ravel, la 5ª y la 9ª de Beethoven, la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, Mozart, Bach… con energía swing al ritmo del Blues, Afro-Cubano, Charleston… Concierto a beneficio de la Children’s Cancer League. Reservas en el 06 32 38 70 84 o en el 09 79 18 91 04 (espectáculo no vendido por el teatro de Lunéville)

Das Streichquintett Jazz Sound Five, « Quand les Classiques swinguent », ist ein Projekt für alle Altersgruppen, das sowohl Jazzliebhaber als auch klassische Musikliebhaber begeistern wird, originell und einzigartig in seiner Art! Franck Natan, der das Quintett gegründet hat, macht sich einen Spaß daraus, große klassische Themen wie Ravels Bolero, Beethovens 5. und 9. Sinfonie, Dvoraks Sinfonie aus der Neuen Welt, aber auch Mozart, Bach… mit Swing-Energie auf Blues, afro-kubanischen Rhythmen, Charleston… zu verdrehen. Konzert zugunsten der Liga gegen Kinderkrebs. Reservierungen sind nur telefonisch unter 06 32 38 70 84 und 09 79 18 91 04 möglich (das Theater von Lunéville verkauft die Aufführung nicht!)

Mise à jour le 2023-10-26 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS