OUVERTURE DE LA SAISON DU THÉÂTRE 37 rue de Lorraine Lunéville, 23 septembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Toute l’équipe du Théâtre vous invite à découvrir l’ensemble de la programmation à l’occasion d’une soirée d’ouverture le 23 septembre 2023 à 18h30.

Au programme : présentation des spectacles, surprises artistiques et verre de l’amitié. Cette soirée spectacle est gratuite et ouverte à tous sur inscription.. Tout public

Samedi 2023-09-23 18:30:00 fin : 2023-09-23 20:30:00. 0 EUR.

37 rue de Lorraine Théâtre de Lunéville

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The entire Théâtre team invites you to discover the entire program at an opening evening on September 23, 2023 at 6:30pm.

On the program: presentation of the shows, artistic surprises and a friendly drink. The evening is free and open to all upon registration.

Todo el equipo del Teatro le invita a descubrir el programa completo en una velada inaugural el 23 de septiembre de 2023 a las 18.30 h.

En el programa: presentación de los espectáculos, sorpresas artísticas y una copa amistosa. Esta velada de entretenimiento es gratuita y está abierta a todos previa inscripción.

Das gesamte Team des Theaters lädt Sie ein, das gesamte Programm anlässlich eines Eröffnungsabends am 23. September 2023 um 18.30 Uhr zu entdecken.

Auf dem Programm stehen die Vorstellung der Stücke, künstlerische Überraschungen und ein Glas Freundschaft. Der Abend ist kostenlos und kann von jedem nach Anmeldung besucht werden.

