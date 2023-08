JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE EN FAMILLE AU THÉÂTRE 37 rue de Lorraine Lunéville, 16 septembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Le Théâtre de Lunéville vous propose un parcours découverte à faire en famille. Découvrez de manière ludique l’histoire et les anecdotes du lieu, mais aussi les coulisses et les métiers qui gravitent autour du plateau. Durée 1h15 à partir de 8 ans. Sur réservation. Tout public

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 15:15:00. 0 EUR.

37 rue de Lorraine

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Théâtre de Lunéville offers a discovery tour for the whole family. A fun way to discover the history and anecdotes of the theatre, as well as behind-the-scenes information and the jobs that revolve around the stage. Duration 1h15 from 8 years. On reservation

El Théâtre de Lunéville propone una visita descubrimiento para toda la familia. Es una manera divertida de descubrir la historia y las anécdotas del teatro, así como los bastidores y los oficios que giran en torno al escenario. Duración: 1 hora y 15 minutos para niños a partir de 8 años. Sólo con reserva

Das Théâtre de Lunéville bietet Ihnen eine Entdeckungsreise für die ganze Familie. Entdecken Sie auf spielerische Weise die Geschichte und die Anekdoten des Ortes, aber auch die Kulissen und die Berufe, die rund um die Bühne tätig sind. Dauer 1h15 ab 8 Jahren. Auf Reservierung

