Sunday Funday – Dimanche en famille au Consortium Museum 37 Rue de Longvic Dijon, 17 décembre 2023, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 14:00:00

fin : 2023-12-17 18:00:00

.

La dimanche 17 décembre 2023 de 14h à 18h, le Consortium Museum vous convie à un événement inédit : Sunday Funday, un après-midi pour les petits et grands animé par des visites et des ateliers, gratuits et ouverts à tous.

L’occasion de bénéficier de l’entrée gratuite aux expositions, faire vos derniers achats de Noël grâce au Consortium Museum Shop et de savourer boissons chaudes et patisseries sur place.

Programme

• Visites ludiques pour les enfants

à 15h et 16h pour les enfants à partir de 3 ans, à 17h pour les tout-petits (moins de 3 ans)

Gratuit, sans réservation

• Visite commentée de l’exposition « Oh My God You Guys » de Tørbjorn Rødland

à 16h pour les adultes

Gratuit, sans réservation

• Ateliers carte de vœux

En famille toutes les 30 minutes : initiez vous à la gravure pour réaliser des cartes de vœux uniques ! Prix libre, sans réservation

• Foodtruck

Patisseries et boissons chaudes en vente sur place préparées par Un Grain Sucré.

• Sélection spéciale au Consortium Museum Shop

Livres, éditions d’artiste, goodies et affiches d’exposition à prix réduit pour les fêtes.

Informations pratiques

Sunday Funday – Dimanche en famille au Consortium Museum

Dimanche 17 décembre 2023 de 14h à 18h

Entrée libre toute la journée

Visites et ateliers sans réservation

Parking souterrain gratuit en accès libre

37 Rue de Longvic Le Consortium

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-08 par COORDINATION CÔTE-D’OR