[Visite nocturne] À l’Estran-Cité de la Mer 37 rue de l’Asile Thomas Dieppe, 29 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 18:00:00

fin : 2023-12-29 21:00:00

Venez découvrir l’ESTRAN Cité de la mer à la nuit tombée !

Vous pourrez ainsi découvrir les expositions éclairées différemment et le comportement de la faune des aquariums la nuit.

Eclairage tamisé, découvrez les maquettes de bateaux, les outils de pêche, les instruments de navigation comme vous ne les avez jamais vous !

Lors de votre visite, vous découvrirez une démonstration de toronnage ainsi qu’une animation sur les objets insolites retrouvés sur le littoral. Des jeux seront à la disposition des enfants.

Vous pourrez également observer discrètement les habitants de nos aquariums pendant leur sommeil !.

37 rue de l’Asile Thomas Estran-Cité de la Mer

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



