[Atelier enfant] Kit de fête pour le jour de l’an 37 rue de l’Asile Thomas Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

Seine-Maritime [Atelier enfant] Kit de fête pour le jour de l’an 37 rue de l’Asile Thomas Dieppe, 27 décembre 2023, Dieppe. Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2023-12-27 15:30:00

fin : 2023-12-29 Viens fabriquer ton kit de fête spécial Jour de l’an pour faire la fête le 31 décembre et célébrer la nouvelle année. Réservation obligatoire.

Viens fabriquer ton kit de fête spécial Jour de l’an pour faire la fête le 31 décembre et célébrer la nouvelle année. Réservation obligatoire

Viens fabriquer ton kit de fête spécial Jour de l’an pour faire la fête le 31 décembre et célébrer la nouvelle année. Réservation obligatoire .

37 rue de l’Asile Thomas Estran-Cité de la Mer

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie Détails Catégories d’Évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Code postal 76200 Lieu 37 rue de l'Asile Thomas Adresse 37 rue de l'Asile Thomas Estran-Cité de la Mer Ville Dieppe Departement Seine-Maritime Lieu Ville 37 rue de l'Asile Thomas Dieppe Latitude 49.930513 Longitude 1.0836377 latitude longitude 49.930513;1.0836377

37 rue de l'Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/