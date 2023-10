LIVRE ÉCHANGE 37 Rue de la Chaussée Legé Catégories d’Évènement: Legé

Loire-Atlantique LIVRE ÉCHANGE 37 Rue de la Chaussée Legé, 21 novembre 2023, Legé. Legé,Loire-Atlantique Venez rejoindre le club de lecture pour les adultes de Legé !.

2023-11-21 fin : 2023-11-21 20:00:00. .

37 Rue de la Chaussée

Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come join the Legé adult book club! ¡Ven y únete al club de lectura para adultos de Legé! Machen Sie mit beim Leseclub für Erwachsene in Legé! Mise à jour le 2023-10-23 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Legé, Loire-Atlantique Autres Lieu 37 Rue de la Chaussée Adresse 37 Rue de la Chaussée Ville Legé Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 37 Rue de la Chaussée Legé latitude longitude 46.88708;-1.59418

37 Rue de la Chaussée Legé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lege/