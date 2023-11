Election de Miss Noël 37 rue de la 1ère Armée Thann, 10 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Venez assister à l’élection de Miss Noël 2023 ! Les miss et dauphines Pays de Thann 2023 feront des dédicaces en tenue de mère Noël..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

37 rue de la 1ère Armée

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Come and watch the election of Miss Noël 2023! The Misses and runners-up Pays de Thann 2023 will be signing autographs in their Santa Claus outfits.

Asista a la elección de Miss Noël 2023 Las Misses y subcampeonas Pays de Thann 2023 firmarán autógrafos vestidas con sus trajes de Mamá Noel.

Seien Sie bei der Wahl der Miss Noël 2023 dabei! Die Missen und Zweitplatzierten Pays de Thann 2023 werden in Weihnachtsfrau-Kleidung Autogramme geben.

