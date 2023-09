15ème Fête de la Pomme 37 Rue de Chantereine Criel-sur-Mer, 8 octobre 2023, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

15ème édition de la fête de la pomme, marché artisanal avec produits du terroir, créations artisanales, brassage de pommes à partir de 14h sur une presse hydraulique.

Dégustations gratuites..

2023-10-08 10:30:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

37 Rue de Chantereine Le Parc et Verger les Près

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



15th edition of the apple festival, craft market with local produce, artisanal creations, apple brewing from 2pm on a hydraulic press.

Free tastings.

15ª edición de la fiesta de la manzana, mercado artesanal con productos locales, creaciones artesanales, elaboración de manzanas a partir de las 14 h en una prensa hidráulica.

Degustaciones gratuitas.

15. Ausgabe des Apfelfestes, Kunsthandwerkermarkt mit regionalen Produkten, handwerklichen Kreationen, Apfelbrauen ab 14 Uhr auf einer hydraulischen Presse.

Kostenlose Verkostungen.

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche