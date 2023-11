Randonnée au profit du Téléthon 37 rue de Bourbon (départ) Le Veurdre Catégories d’Évènement: Allier

Le Veurdre Randonnée au profit du Téléthon 37 rue de Bourbon (départ) Le Veurdre, 25 novembre 2023, Le Veurdre. Le Veurdre,Allier CIRCUIT DE 6 ou 12 KM.

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 17:30:00. .

37 rue de Bourbon (départ)

Le Veurdre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



6 or 12 KM CIRCUIT
RUTA DE 6 o 12 KM
RUNDREISE VON 6 ODER 12 KM
Mise à jour le 2023-11-14 par Office du tourisme de Moulins & sa région

