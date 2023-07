De brins et d’osier d’Ardennes 37 rue de belleville Toges, 12 juillet 2023, Toges.

Toges,Ardennes

Olivier Warnesson, artisan vannier situé à Toges propose de multiples produits en osier et en osier vivant ainsi que des pièces en bois. Possibilité d’acheter ses produits artisanaux sur place..

37 rue de belleville

Toges 08400 Ardennes Grand Est



Olivier Warnesson, a basket maker located in Toges, offers multiple products made of wicker and live wicker as well as wooden pieces. Possibility to buy his handcrafted products on the spot.

Olivier Warnesson, cestero de Toges, ofrece una amplia gama de productos de mimbre y mimbre vivo, así como piezas de madera. Es posible comprar su artesanía in situ.

Olivier Warnesson, handwerklicher Korbflechter in Toges, bietet zahlreiche Produkte aus Weiden und lebenden Weiden sowie Holzarbeiten an. Es besteht die Möglichkeit, seine handgefertigten Produkte vor Ort zu kaufen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme