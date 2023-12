Exposition : A la découverte du ciel 37 rue Bourg Vieux Orthez, 1 février 2024 07:00, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

De Gaston Fébus à nos jours, plongez dans les grands tournants de l’astronomie à travers l’exposition de l’Escola Gaston Fébus présentée par lo Topin de Lenga..

2024-02-01 fin : 2024-02-29 . EUR.

37 rue Bourg Vieux Musée Jeanne d’Albret

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From Gaston Fébus to the present day, immerse yourself in the great turning points of astronomy through the Escola Gaston Fébus exhibition presented by lo Topin de Lenga.

Desde Gaston Fébus hasta nuestros días, sumérjase en los grandes hitos de la astronomía a través de la exposición Escola Gaston Fébus, presentada por lo Topin de Lenga.

Von Gaston Febus bis heute: Tauchen Sie mit der Ausstellung der Escola Gaston Febus, die von lo Topin de Lenga präsentiert wird, in die großen Wendepunkte der Astronomie ein.

