Cluedo géant : Les joyaux de la Reine Jeanne 37 rue Bourg Vieux Orthez, 10 décembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Voyagez dans le temps en 1566 dans la gentilhommière de la reine Jeanne et venez démasquer le voleur de bijoux parmi les résidents de la maison..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

37 rue Bourg Vieux Musée Jeanne d’Albret

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Travel back in time to 1566 in Queen Jeanne’s country house and unmask the jewel thief among the house’s residents.

Viaja en el tiempo hasta 1566 en la casa de campo de la reina Juana y desenmascara al ladrón de joyas entre los residentes de la casa.

Machen Sie eine Zeitreise ins Jahr 1566 in den Landsitz der Königin Johanna und entlarven Sie den Juwelendieb unter den Bewohnern des Hauses.

