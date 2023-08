Conférences sur Elie Faure 37 rue Bourg Vieux Orthez, 11 octobre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Conférence : Elie Faure, une collection particulière. L’arrière-petite fille d’Élie Juliette Hoffenberg orientera son propos sur les voyages et la composition de sa collection.

Conférence : Élie Faure, entre histoire de l’art et engagement politique. D’Élisée Reclus à Léon Blum, le commissaire d’exposition Jean-Marc Terrasse dessinera le paysage politique d’une époque et les prises de position d’Élie Faure.

Conférences ponctuées de lectures par Anne Sorbadère de la Compagnie Éclat de lyre..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . .

37 rue Bourg Vieux Musée Jeanne d’Albret

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Conference: Elie Faure, a private collection. Élie’s great-granddaughter Juliette Hoffenberg will talk about his travels and the composition of his collection.

Lecture: Élie Faure, between art history and political commitment. From Élisée Reclus to Léon Blum, curator Jean-Marc Terrasse sketches the political landscape of an era and the positions taken by Élie Faure.

Lectures punctuated by readings by Anne Sorbadère of Compagnie Éclat de lyre.

Conferencia: Élie Faure, una colección privada. La bisnieta de Élie, Juliette Hoffenberg, nos hablará de sus viajes y de la composición de su colección.

Conferencia: Élie Faure, entre historia del arte y compromiso político. De Élisée Reclus a Léon Blum, el comisario de la exposición Jean-Marc Terrasse esbozará el paisaje político de una época y las posiciones adoptadas por Élie Faure.

Conferencias puntuadas por lecturas de Anne Sorbadère, de la Compagnie Éclat de lyre.

Vortrag: Elie Faure, eine besondere Sammlung. Die Urenkelin von Élie, Juliette Hoffenberg, wird über die Reisen und die Zusammensetzung seiner Sammlung sprechen.

Vortrag: Élie Faure, zwischen Kunstgeschichte und politischem Engagement. Von Élisée Reclus bis Léon Blum: Der Kurator Jean-Marc Terrasse wird die politische Landschaft einer Epoche und die Stellungnahmen von Élie Faure skizzieren.

Die Vorträge werden durch Lesungen von Anne Sorbadère von der Compagnie Éclat de lyre unterbrochen.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Coeur de Béarn