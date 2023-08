Un café avec…Emmanuel Porte 37 rue Bourg Vieux Orthez, 29 septembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Sur le thème : Les Universités populaires : modernité d’un modèle ancien.

Chargé d’études et de recherches à l’INJEP, Emmanuel Porte dresse un panorama de l’histoire des Universités populaires et a réalisé, avec Jean-Claude Richez, une enquête nationale sur l’éducation populaire à travers les initiatives locales..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . .

37 rue Bourg Vieux Musée Jeanne d’Albret

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the theme: Les Universités populaires: modernity of an old model.

Emmanuel Porte, head of studies and research at INJEP, gives an overview of the history of the Universités Populaires and, with Jean-Claude Richez, has carried out a national survey on popular education through local initiatives.

Sobre el tema: Les Universités populaires: modernidad de un viejo modelo.

Emmanuel Porte, responsable de estudios e investigación en el INJEP, ofrece una panorámica de la historia de las Universités Populaires y, junto con Jean-Claude Richez, ha realizado una encuesta nacional sobre la educación popular a través de iniciativas locales.

Zum Thema: Die Volkshochschulen: Modernität eines alten Modells.

Emmanuel Porte, Studien- und Forschungsbeauftragter am INJEP, erstellt einen Überblick über die Geschichte der Volkshochschulen und hat zusammen mit Jean-Claude Richez eine landesweite Untersuchung über Volksbildung durch lokale Initiativen durchgeführt.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Coeur de Béarn