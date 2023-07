Visite guidée de l’exposition Elie Faure 37 rue Bourg Vieux Orthez, 14 juillet 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Enfant, Elie Faure (1873 – 1937) passait ses vacances à Orthez, chez ses grand-parents, le Pasteur Jacques Reclus et son épouse Zéline, maîtresse d’école. A l’occasion des 150 ans de sa naissance, cette exposition vous propose de redécouvrir les multiples facettes de cet homme dont le regard a influencé les générations suivantes..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

37 rue Bourg Vieux Musée Jeanne d’Albret

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As a child, Elie Faure (1873 – 1937) spent his vacations in Orthez, with his grandparents, Pastor Jacques Reclus and his wife Zéline, a school teacher. On the occasion of the 150th anniversary of his birth, this exhibition proposes to rediscover the multiple facets of this man whose vision has influenced the following generations.

De niño, Elie Faure (1873 – 1937) pasaba las vacaciones en Orthez con sus abuelos, el pastor Jacques Reclus y su esposa Zéline, maestra de escuela. Con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, esta exposición le invita a redescubrir las múltiples facetas de este hombre cuya visión ha influido en las generaciones siguientes.

Als Kind verbrachte Elie Faure (1873 – 1937) seine Ferien in Orthez bei seinen Großeltern, dem Pastor Jacques Reclus und seiner Frau Zéline, einer Schullehrerin. Anlässlich seines 150. Geburtstages bietet Ihnen diese Ausstellung die Möglichkeit, die vielen Facetten dieses Mannes wiederzuentdecken, dessen Blick die nachfolgenden Generationen beeinflusst hat.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Coeur de Béarn