Nos plus belles maisons de la Renaissance, circuit 2 37 rue Battant Besançon, 12 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

Visite guidée. Au cœur de la Boucle partez à la découverte de nos belles maisons du XVIe siècle..

37 rue Battant Hôtel de Champagney

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Guided tour. In the heart of the Loop, discover our beautiful 16th century houses.

Visita guiada. En el corazón del Bucle, descubra nuestras hermosas casas del siglo XVI.

Besichtigung mit Führung. Im Herzen der Schleife gehen Sie auf Entdeckungsreise zu unseren schönen Häusern aus dem 16.

