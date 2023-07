Exposition : Ateleir du Lac 37 Route du Lac Mérinchal, 8 août 2023, Mérinchal.

Mérinchal,Creuse

Exposition 2023 Atelier du Lac

« La Nature au Coeur de l’Oeuvre » : Lyne Cheveau

Du 8 au 15 août inclus de 15h à 19h et sur rendez-vous du 1er au 31 août.

2023-08-08 fin : 2023-08-15 19:00:00. .

37 Route du Lac Létrade Gare

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Exhibition 2023 Atelier du Lac

« Nature at the Heart of the Work » : Lyne Cheveau

August 8 to 15 inclusive, 3pm to 7pm, and by appointment August 1 to 31

Exposición 2023 Atelier du Lac

» La naturaleza en el corazón de la obra : Lyne Cheveau

Del 8 al 15 de agosto inclusive, de 15.00 a 19.00 horas, y con cita previa del 1 al 31 de agosto

Ausstellung 2023 Atelier du Lac

« Die Natur im Herzen des Werks »: Lyne Cheveau

Vom 8. bis einschließlich 15. August von 15:00 bis 19:00 Uhr und nach Vereinbarung vom 1. bis 31. August

Mise à jour le 2023-07-12 par Marche et Combraille en Aquitaine