Halloween à l’Estanquet 37 Route du Gémié Lit-et-Mixe, 29 octobre 2023, Lit-et-Mixe.

Lit-et-Mixe,Landes

Projection de film sur grand écran & concours de déguisement familial (cadeau surprise).

Menu adulte 35 € : Assiette combinée au choix + 1 verre de vin

Menu enfant 10 € : Sirop, burger ou nuggets avec frites + 1 boule de glace

Places limitées.

Réservations avant le 20 octobre au 05 58 42 83 97..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 22:00:00. .

37 Route du Gémié L’Estanquet

Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Film projection on big screen & family costume contest (surprise gift).

Adult menu 35 ? : Combined plate + 1 glass of wine

Children’s menu 10 ? : Syrup, burger or nuggets with fries + 1 scoop of ice cream

Limited seating.

Reservations by October 20 on 05 58 42 83 97.

Proyección de película en pantalla grande & concurso familiar de disfraces (regalo sorpresa).

Menú adulto 35€ : Plato combinado a elegir + 1 copa de vino

Menú infantil 10€ : Sirope, hamburguesa o nuggets con patatas fritas + 1 bola de helado

Plazas limitadas.

Reservas antes del 20 de octubre en el 05 58 42 83 97.

Filmvorführung auf Großleinwand & Familienkostümwettbewerb (Überraschungsgeschenk).

Erwachsenenmenü 35?: Kombinierter Teller nach Wahl + 1 Glas Wein

Menü für Kinder 10 ? : Sirup, Burger oder Nuggets mit Pommes frites + 1 Kugel Eis

Begrenzte Anzahl von Plätzen.

Reservierungen vor dem 20. Oktober unter 05 58 42 83 97.

