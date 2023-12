JEUDI JEUX 37 route de Bonneville Rouillac Catégories d’Évènement: Charente

Rouillac JEUDI JEUX 37 route de Bonneville Rouillac, 21 décembre 2023, Rouillac. Rouillac Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 14:00:00

fin : 2023-12-21 18:00:00 EUDI-JEUX : Rencontre jeux (Cartes, scrabble, rummi, etc.) à la salle des fêtes de Gourville de 14 à 18 heures. Cotisation annuelle : 12 € (1ère séance gratuite). Contact : « Gourvilloisirs » : 05 45 96 52 17..

37 route de Bonneville Gourville

Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine

