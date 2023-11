Marché de Noël 37 route d’Auch Uglas, 17 décembre 2023, Uglas.

Uglas,Hautes-Pyrénées

Marché de Noël autour de la production, de la création, de l’art, du bien-être, de la musique et du partage…et tout ça c’est du local à la chèvrerie Le Peuple Des Chèvres.

– Artisanat et créations

– Production Locales

– Bières et vin du coin

– Food Truck

– Chorales

– Zone bien-être Shiatsu

– Tatouages éphémères

– Ateliers peinture enfants

– Stand de vinyles

Et des surprises ……..

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 . .

37 route d’Auch UGLAS

Uglas 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Christmas market focusing on production, creation, art, well-being, music and sharing…and it’s all local at Le Peuple Des Chèvres goat farm.

– Crafts and creations

– Local produce

– Local beers and wine

– Food Truck

– Choirs

– Shiatsu wellness zone

– Ephemeral tattoos

– Children’s painting workshops

– Vinyl stand

And surprises …….

Mercado navideño basado en la producción, la creación, el arte, el bienestar, la música y el compartir… y todo ello es local en la granja de cabras Le Peuple Des Chèvres.

– Artesanía y creaciones

– Productos locales

– Cervezas y vinos locales

– Food Truck

– Coros

– Zona de bienestar Shiatsu

– Tatuajes efímeros

– Talleres infantiles de pintura

– Stand de vinilos

Y algunas sorpresas …….

Weihnachtsmarkt rund um Produktion, Kreation, Kunst, Wellness, Musik und Teilen…und das alles aus der Region auf der Ziegenfarm Le Peuple Des Chèvres.

– Kunsthandwerk und Kreationen

– Lokale Produktion

– Bier und Wein aus der Region

– Food Truck

– Chöre

– Wellnessbereich Shiatsu

– Vergängliche Tattoos

– Malworkshops für Kinder

– Vinyl-Stand

Und Überraschungen …….

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65