Jeu en famille: Olentzero et les rites de l’hiver 37 Quai des Corsaires Bayonne, 28 décembre 2023 14:00, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Jeu en famille.

À partir de 5 ans.

Durée : 1h.

Français et basque.

Présence d’un adulte obligatoire..

2023-12-28 fin : 2023-12-28 16:00:00. .

37 Quai des Corsaires Musée basque et de l’Histoire de Bayonne

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Family game.

Ages 5 and up.

Duration: 1 hour.

French and Basque.

An adult must be present.

Juego familiar.

Para niños a partir de 5 años.

Duración: 1 hora.

Francés y euskera.

Imprescindible la presencia de un adulto.

Spiel für die ganze Familie.

Ab 5 Jahren.

Dauer: 1 Stunde.

Französisch und Baskisch.

Anwesenheit eines Erwachsenen erforderlich.

Mise à jour le 2023-12-02 par OT Bayonne