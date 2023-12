Visite guidée en basque: Objets liés à la lumière et rites de Noël 37 Quai des Corsaires Bayonne, 27 décembre 2023 15:00, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Visite en basque de la collection permanente avec des objets liés à la lumière ou aux anciens rites de Noël.

Sur réservation..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 . EUR.

37 Quai des Corsaires Musée Basque

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Visit in Basque of the permanent collection with objects related to light or ancient Christmas rites.

Reservations required.

Visite la colección permanente en euskera, con objetos relacionados con la luz y los antiguos rituales navideños.

Se requiere reserva previa.

Baskischsprachiger Rundgang durch die ständige Sammlung mit Objekten, die mit Licht oder alten Weihnachtsriten zu tun haben.

Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-12-02 par OT Bayonne