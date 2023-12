Visite guidée: Objets liés à la lumière et rites de Noël 37 Quai des Corsaires Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques Visite guidée: Objets liés à la lumière et rites de Noël 37 Quai des Corsaires Bayonne, 17 décembre 2023 15:00, Bayonne. Bayonne,Pyrénées-Atlantiques Visite de la collection permanente avec des objets liés à la lumière ou aux anciens rites de Noël.

Sur réservation..

37 Quai des Corsaires Musée Basque

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Visit the permanent collection with objects related to light and ancient Christmas rituals.

Reservations required. Visite la colección permanente con objetos relacionados con la luz y los antiguos rituales navideños.

Se requiere reserva previa. Besuch der ständigen Sammlung mit Objekten, die mit Licht oder alten Weihnachtsritualen zu tun haben.

