Visite jeune public: la légende de l’Olentzero 37 Quai des Corsaires Bayonne, 16 décembre 2023 14:00, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

10h visite en français

11h visite en basque

Parcours conté de la légende d’Olentzero, messager de la lumière.

A partir de 5 ans, visite bilingue français / basque.

Durée 1h, sur inscription..

37 Quai des Corsaires Musée Basque

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10h tour in French

11am tour in Basque

A storytelling tour of the legend of Olentzero, messenger of light.

From age 5, bilingual tour in French and Basque.

Length: 1 hr.

10h visita en francés

11h visita en euskera

Un recorrido narrativo sobre la leyenda de Olentzero, mensajero de la luz.

A partir de 5 años, visita bilingüe en francés y euskera.

Duración: 1 hora.

10h Besuch auf Französisch

11 Uhr Besuch auf Baskisch

Erzählter Rundgang durch die Legende von Olentzero, dem Boten des Lichts.

Ab 5 Jahren, zweisprachige Führung Französisch / Baskisch.

Dauer 1 Std., Anmeldung erforderlich.

