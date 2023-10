Dimanche Gratuit: 1er dimanche du mois 37 Quai des Corsaires Bayonne, 3 décembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

1 er dimanche du mois : entrée libre.

15h, visite guidée de l’exposition Le Pays Basque en couleurs. Autochromes 1907-1935.

Durée : 45 min.

Sur réservation..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

37 Quai des Corsaires Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1st Sunday of each month: free admission.

3pm, guided tour of the exhibition Le Pays Basque en couleurs. Autochromes 1907-1935.

Duration: 45 min.

Reservations required.

1er domingo del mes: entrada gratuita.

15.00 h, visita guiada a la exposición Le Pays Basque en couleurs. Autocromos 1907-1935.

Duración: 45 min.

Reserva obligatoria.

1. Sonntag im Monat: freier Eintritt.

15 Uhr: Führung durch die Ausstellung Das Baskenland in Farbe. Autochromes 1907-1935.

Dauer: 45 min.

Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Bayonne