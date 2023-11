Jeudi au musée : Le Pays Basque en couleurs. Autochromes 1907- 1935 37 Quai des Corsaires Bayonne, 30 novembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Visite-conférence de l’exposition temporaire avec Jacques Battesti, commissaire de l’exposition..

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . .

37 Quai des Corsaires Musée basque et de l’Histoire de Bayonne

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Tour of the temporary exhibition with Jacques Battesti, exhibition curator.

Visita guiada a la exposición temporal con Jacques Battesti, comisario de la exposición.

Konferenzbesuch der Sonderausstellung mit Jacques Battesti, dem Kurator der Ausstellung.

