Visite atelier jeune public 37 Quai des Corsaires Bayonne, 25 novembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Crée ton pendentif basque.

Découverte du répertoire des motifs décoratifs basques (stèles, linteaux, meubles…) suivie de la réalisation d’un pendentif en modelage.

À partir de 7 ans.

Bilingue français-basque..

37 Quai des Corsaires Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Create your own Basque pendant.

Discover the repertoire of Basque decorative motifs (steles, lintels, furniture, etc.), followed by the creation of a pendant using modelling techniques.

Ages 7 and up.

Bilingual French-Basque.

Cree su propio colgante vasco.

Descubrimiento del repertorio de motivos decorativos vascos (estelas, dinteles, muebles…) seguido de la creación de un colgante en modelado.

A partir de 7 años.

Bilingüe francés-euskera.

Gestalte deinen baskischen Anhänger.

Entdeckung des Repertoires an baskischen Dekorationsmotiven (Stelen, Türstürze, Möbel…), gefolgt von der Herstellung eines Anhängers aus Modelliermasse.

Ab 7 Jahren.

Zweisprachig Französisch-Baskisch.

