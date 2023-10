Visite petite enfance 37 Quai des Corsaires Bayonne, 25 novembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

10h en français, 11h en basque

Visite atelier petite enfance

Maitena et les mots à la menthe

Sur la route de la fontaine avec Maitena, découverte de la vie rurale autrefois.

Pour les 2-4 ans.

Durée : 45’..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

37 Quai des Corsaires Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10 a.m. in French, 11 a.m. in Basque

Early childhood workshop visit

Maitena and mint words

On the road to the fountain with Maitena, discover rural life in the past.

For 2-4 year-olds.

Duration: 45?

10 h en francés, 11 h en euskera

Visita al taller de la primera infancia

Maitena y las palabras de menta

De camino a la fuente con Maitena, descubre la vida rural de antaño.

Para niños de 2 a 4 años.

Duración: 45?

10 Uhr auf Französisch, 11 Uhr auf Baskisch

Besuch Atelier für kleine Kinder

Maitena und die Wörter mit Minze

Auf dem Weg zum Brunnen mit Maitena, Entdeckung des Landlebens in früheren Zeiten.

Für Kinder von 2-4 Jahren.

Dauer: 45 ?

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Bayonne