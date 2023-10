Jeu en famille : Du chocolat pour sauver le petit Henri 37 Quai des Corsaires Bayonne, 3 novembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Le Musée Basque, situé quai des Corsaires au Petit Bayonne, propose le jeu en famille Du chocolat pour sauver le petit Henri. le jeu est à découvrir pour les enfants à partir de 5 ans. Il se fait en basque ou en français et dure 1h30. La présence d’un adulte est obligatoire (gratuit pour le parent accompagnant, 1 par enfant maximum).

Sur inscription : musee-basque.fr > Réservez votre billet. Nous sommes en juillet 1828. Henri de Bourbon a huit ans. Il est à Bayonne pour quelques jours, avec sa mère, la duchesse de Berry. Hélas, il tombe gravement malade. On l’emmène d’urgence à l’hôpital militaire. Là, Joseph Ducasse, le médecin-chef demande que l’on prépare immédiatement du… chocolat pour soigner le petit Henri !.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 16:00:00. EUR.

37 Quai des Corsaires Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Musée Basque, located on the Quai des Corsaires in Petit Bayonne, is offering a family game, Chocolate to Save Little Henri. The game is for children aged 5 and over. The game is in Basque or French and lasts 1h30. An adult must be present (free for the accompanying parent, 1 per child maximum).

Registration required: musee-basque.fr > Book your ticket. It’s July 1828. Henri de Bourbon is eight years old. He’s in Bayonne for a few days with his mother, the Duchesse de Berry. Unfortunately, he falls seriously ill. He was rushed to the military hospital. There, Joseph Ducasse, the head physician, asked that chocolate be prepared immediately to treat little Henri!

El Museo Vasco, situado en el Quai des Corsaires de Petit Bayonne, propone un juego familiar llamado Du chocolat pour sauver le petit Henri (Chocolate para salvar al pequeño Henri) para niños a partir de 5 años. El juego es en euskera o francés y dura una hora y media. Es necesaria la presencia de un adulto (gratuita para el padre acompañante, 1 por niño como máximo).

Inscripción obligatoria: musee-basque.fr > Reserve su entrada. El año es julio de 1828. Henri de Bourbon tiene ocho años. Pasa unos días en Bayona con su madre, la duquesa de Berry. Desgraciadamente, cae gravemente enfermo. Es trasladado al hospital militar. Allí, Joseph Ducasse, el médico jefe, pide que se prepare inmediatamente chocolate para tratar al pequeño Henri

Das Baskenmuseum, das sich am Quai des Corsaires in Petit Bayonne befindet, bietet das Familienspiel Du chocolat pour sauver le petit Henri (Schokolade, um den kleinen Henri zu retten) an. Das Spiel ist für Kinder ab 5 Jahren zu entdecken. Es wird auf Baskisch oder Französisch durchgeführt und dauert 1,5 Stunden. Die Anwesenheit eines Erwachsenen ist obligatorisch (für den begleitenden Elternteil kostenlos, maximal 1 pro Kind).

Mit Anmeldung: musee-basque.fr > Reservieren Sie Ihr Ticket. Wir befinden uns im Juli 1828. Henri de Bourbon ist acht Jahre alt. Er ist für ein paar Tage mit seiner Mutter, der Herzogin von Berry, in Bayonne. Leider wird er schwer krank. Er muss dringend in ein Militärkrankenhaus gebracht werden. Dort verlangt der Chefarzt Joseph Ducasse, dass man sofort Schokolade zubereitet, um den kleinen Henri zu heilen

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Bayonne