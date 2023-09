Jeudi au musée : « Otto Krome ». L’invention de l’autochrome en Pays Basque 37 Quai des Corsaires Bayonne, 19 octobre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Conférence chantée multimédia. Avec Jean-Yves Roques de l’Enfance de l’art et Pantxix Bidart, chanteur compositeur. Bilingue..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . .

37 Quai des Corsaires Musée basque et de l’Histoire de Bayonne

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Multimedia singing conference. With Jean-Yves Roques from Enfance de l?art and Pantxix Bidart, singer-songwriter. Bilingual.

Conferencia multimedia sobre canto. Con Jean-Yves Roques, de Enfance de l’art, y Pantxix Bidart, cantautor. Bilingüe.

Multimedialer gesungener Vortrag. Mit Jean-Yves Roques von L’Enfance de l’art und Pantxix Bidart, Sänger und Komponist. Zweisprachig.

