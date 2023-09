Pette le berger 37 Quai des Corsaires Bayonne, 14 octobre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Dans le petit théâtre d’ombres, suivons Pette le berger et son troupeau vers les estives.

Pour les 2-4 ans.

10h en français, 11h en basque.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

37 Quai des Corsaires Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Follow Pette the shepherd and his flock to the summer pastures.

For ages 2-4.

10 a.m. in French, 11 a.m. in Basque

Sigue al pastor Pette y a su rebaño hasta los pastos de verano.

Para niños de 2 a 4 años.

10 h en francés, 11 h en euskera

In dem kleinen Schattentheater folgen wir dem Hirten Pette und seiner Herde auf die Sommerweiden.

Für Kinder von 2-4 Jahren.

10 Uhr auf Französisch, 11 Uhr auf Baskisch

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Bayonne