Jeudi au Musée: Les archives de la planète : Albert Kahn philanthrope, les missions au Pays Basque 37 Quai des Corsaires Bayonne, 21 septembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Conférence de Delphine Allannic, responsable du centre de documentation du musée départemental Albert-Kahn).

Organisation : Musée Basque et Musée Départemental Albert-Kahn..

2023-09-21 fin : 2023-09-21 . EUR.

37 Quai des Corsaires Musée basque et de l’Histoire de Bayonne

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Conference by Delphine Allannic, head of the documentation center at the Musée Départemental Albert-Kahn).

Organized by Musée Basque and Musée Départemental Albert-Kahn.

Conferencia de Delphine Allannic, responsable del centro de documentación del Musée Départemental Albert-Kahn).

Organizado por el Musée Basque y el Musée Départemental Albert-Kahn.

Vortrag von Delphine Allannic, Leiterin des Dokumentationszentrums des Musée départemental Albert-Kahn).

Organisation: Baskenmuseum und Musée Départemental Albert-Kahn.

