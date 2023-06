Jeudi au Musée 37 Quai des Corsaires Bayonne, 8 juin 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Diffusion en français du documentaire de David Gracy et Karine Coquelin.

En partenariat avec la SAMB..

2023-06-08

37 Quai des Corsaires Musée basque et de l’Histoire de Bayonne

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Broadcast in French of the documentary by David Gracy and Karine Coquelin.

In partnership with SAMB.

Emisión en francés del documental de David Gracy y Karine Coquelin.

En colaboración con la SAMB.

Ausstrahlung des Dokumentarfilms von David Gracy und Karine Coquelin in französischer Sprache.

In Partnerschaft mit der SAMB.

