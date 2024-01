Théâtre : C’est l’heure de ! 37 Quai de la Saône Le Havre, mercredi 17 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 20:30:00

fin : 2024-01-17

Par La Compagnie Jocelyn Brudey

Un solo théâtral contemporain sur un texte écrit et mis en scène par Jocelyn Brudey et interprété par Giuseppina Comito. Des mots, des phrases, des parcours, des traversées sur les thèmes du monde et ses voyages, des mémoires et des crimes, de l’appartenance, de l’urgence, de la mort, du désir. Echange avec Jocelyn et Giuseppina après la représentation.

Un texte de théâtre écrit et mis en scène par Jocelyn Brudey

Rendez-vous au Hangar Zéro

Tout public

Durée : 45 min

Réservation recommandée

37 Quai de la Saône Le Hangar Zéro

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie