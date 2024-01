Théâtre : C’est l’heure de ! 37 Quai de la Saône Le Havre, mercredi 17 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 20:30:00

fin : 2024-01-17

Par la compagnie Quilombo

“Les pérégrinations d’une femme, ses traversées verbales et ses escales corporelles. C’est l’heure de ! Mon écrit, à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques parmi mes autres textes pour le théâtre. Dans l’objectif d’être plusieurs à venir voyager, à vouloir assister aux circulations des expressions de cette personne immergée pour dire et non pas pour nous dire. Des îlots de mots, des îlets d’émotions, des hameaux de sens. Le personnage est multivers, prosopopée, quintessence, symbole, héroïne, lambda, malade, combattante, névrosée, habitée, chantante, aimante. Ressuscitée des eaux pour échapper aux eaux. Un texte composé comme une antienne que l’on ressasse. Une structure propre. Giuseppina Comito, l’interprète que je souhaite. Un jeu que j’espérais. Grâce à elle et à notre travail, mes mots prennent maintenant, pour moi et pour d’autres j’espère, une autre dimension. Alors, je me dis C’est l’heure de ! Oui, mais l’heure de quoi ? L’heure de réserver, l’heure de venir car c’est votre présence qui fera corps. En plus, c’est au chat-pot. A bientôt !” Jocelyn Brudey

Spectacle d’environ 45 mn

Echange d’environ 45 mn

Tout public

Durée : 2h30

Réservation conseillée

Par la compagnie Quilombo

“Les pérégrinations d’une femme, ses traversées verbales et ses escales corporelles. C’est l’heure de ! Mon écrit, à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques parmi mes autres textes pour le théâtre. Dans l’objectif d’être plusieurs à venir voyager, à vouloir assister aux circulations des expressions de cette personne immergée pour dire et non pas pour nous dire. Des îlots de mots, des îlets d’émotions, des hameaux de sens. Le personnage est multivers, prosopopée, quintessence, symbole, héroïne, lambda, malade, combattante, névrosée, habitée, chantante, aimante. Ressuscitée des eaux pour échapper aux eaux. Un texte composé comme une antienne que l’on ressasse. Une structure propre. Giuseppina Comito, l’interprète que je souhaite. Un jeu que j’espérais. Grâce à elle et à notre travail, mes mots prennent maintenant, pour moi et pour d’autres j’espère, une autre dimension. Alors, je me dis C’est l’heure de ! Oui, mais l’heure de quoi ? L’heure de réserver, l’heure de venir car c’est votre présence qui fera corps. En plus, c’est au chat-pot. A bientôt !” Jocelyn Brudey

Spectacle d’environ 45 mn

Echange d’environ 45 mn

Tout public

Durée : 2h30

Réservation conseillée

.

37 Quai de la Saône Le Hangar Zéro

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie