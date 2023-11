Conférence : Qu’est-ce que l’écosocialisme ? 37 Quai de la Saône Le Havre, 5 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’écosocialisme est un courant politique fondé sur une constatation essentielle : la sauvegarde des équilibres écologiques de la planète et la préservation d’un environnement favorable aux espèces vivantes – dont la nôtre – sont incompatibles avec la logique expansive et destructrice du système capitaliste. La poursuite de la « croissance » sous l’égide du capital nous conduit, à brève échéance, à des catastrophes sans précédent dans l’histoire de l’humanité.

Mais en quoi cela consiste-t-il ?

L’écosocialisme fait une synthèse entre le meilleur de la théorie, de la pratique du socialisme et de l’écologie. Et en même temps, une critique du socialisme productiviste (de type social-démocrate ou soviétique) et de l’écologie de marché. L’écosocialisme est un projet de rupture avec les fondements de la civilisation capitaliste industrielle moderne. Il propose une nouvelle forme de vie, une nouvelle civilisation, fondée sur la solidarité entre les humains et le respect pour la nature.

Ces divers points seront traités lors de la visio-conférence par Michael Löwy.

Michael Löwy est un sociologue, philosophe marxiste et écosocialiste franco-brésilien. Il est directeur de recherche émérite au CNRS et professeur à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. Ses écrits ont été traduits en trente langues. Il est également co-animateur du réseau écosocialiste international (2007) et l’un des initiateurs de la déclaration de Bélem en 2009.

Gratuit.

2023-12-05 18:30:00 fin : 2023-12-05 . .

37 Quai de la Saône Le Hangar Zéro

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Ecosocialism is a political movement based on the essential observation that safeguarding the planet?s ecological balance and preserving an environment that is favorable to living species – including our own – are incompatible with the expansive and destructive logic of the capitalist system. The pursuit of « growth » under the aegis of capital is leading us, in the short term, to catastrophes unprecedented in human history.

But what does this mean?

Ecosocialism is a synthesis of the best of socialist theory, practice and ecology. And at the same time, a critique of productivist socialism (of the social-democratic or Soviet type) and market ecology. Ecosocialism is a project for breaking with the foundations of modern industrial capitalist civilization. It proposes a new way of life, a new civilization, based on solidarity between human beings and respect for nature.

Michael Löwy will address these issues during the videoconference.

Michael Löwy is a French-Brazilian sociologist, Marxist philosopher and ecosocialist. He is Director of Research Emeritus at the CNRS and Professor at the École des Hautes Études en Sciences Sociales. His writings have been translated into thirty languages. He is also co-founder of the International Ecosocialist Network (2007) and one of the initiators of the Bélem Declaration in 2009.

Free

El ecosocialismo es un movimiento político basado en una constatación esencial: la salvaguarda del equilibrio ecológico del planeta y la preservación de un medio ambiente favorable a las especies vivas -incluida la nuestra- son incompatibles con la lógica expansiva y destructiva del sistema capitalista. La búsqueda del « crecimiento » bajo la égida del capital nos conduce, a corto plazo, a catástrofes sin precedentes en la historia de la humanidad.

Pero, ¿qué significa esto?

El ecosocialismo es una síntesis de lo mejor de la teoría, la práctica y la ecología socialistas. Al mismo tiempo, es una crítica del socialismo productivista (de tipo socialdemócrata o soviético) y de la ecología de mercado. El ecosocialismo es un proyecto de ruptura con los fundamentos de la civilización capitalista industrial moderna. Propone una nueva forma de vida, una nueva civilización, basada en la solidaridad entre los seres humanos y el respeto a la naturaleza.

Michael Löwy abordará estos diversos puntos durante la videoconferencia.

Michael Löwy es un sociólogo franco-brasileño, filósofo marxista y ecosocialista. Es Director de Investigación Emérito del CNRS y Profesor de la École des Hautes Études en Sciences Sociales. Sus escritos se han traducido a treinta idiomas. También es cofundador de la Red Ecosocialista Internacional (2007) y uno de los impulsores de la Declaración de Bélem en 2009.

Gratis

Der Ökosozialismus ist eine politische Strömung, die auf einer wesentlichen Feststellung beruht: Die Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts der Erde und die Bewahrung einer Umwelt, die den lebenden Arten – einschließlich der unseren – förderlich ist, sind unvereinbar mit der expansiven und zerstörerischen Logik des kapitalistischen Systems. Die Fortsetzung des « Wachstums » unter der Ägide des Kapitals führt uns in absehbarer Zeit zu Katastrophen, wie sie in der Geschichte der Menschheit noch nie dagewesen sind.

Aber worin besteht das?

Der Ökosozialismus stellt eine Synthese aus dem Besten der Theorie, der Praxis des Sozialismus und der Ökologie dar. Und gleichzeitig eine Kritik am produktivistischen Sozialismus (sozialdemokratischer oder sowjetischer Prägung) und an der marktwirtschaftlichen Ökologie. Der Ökosozialismus ist ein Projekt, das mit den Grundlagen der modernen kapitalistischen industriellen Zivilisation bricht. Er schlägt eine neue Lebensform, eine neue Zivilisation vor, die auf der Solidarität zwischen den Menschen und dem Respekt vor der Natur beruht.

Diese verschiedenen Punkte werden in der Videokonferenz von Michael Löwy behandelt.

Michael Löwy ist ein französisch-brasilianischer Soziologe, marxistischer Philosoph und Ökosozialist. Er ist emeritierter Forschungsdirektor am CNRS und Professor an der École des Hautes Études en Sciences Sociales. Seine Schriften wurden in dreißig Sprachen übersetzt. Er ist außerdem Co-Moderator des Internationalen Ökosozialistischen Netzwerks (2007) und einer der Initiatoren der Erklärung von Bélem (2009).

Kostenlos

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie