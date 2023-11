Foire aux matériaux du Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre, 2 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le Hangar Zéro et Permac, la Plateforme d’Échange et de Réemplois des Matériaux de Construction, organisent leur première Foire aux matériaux !

Le principe est simple, samedi 2 décembre, entre 14h et 18h, venez au Hangar Zéro pour découvrir et acheter les matériaux de réemploi récupérés par Permac : poutres, plancher, plaques de polycarbonate, balustrades, fenêtres, enceintes, amplificateurs…

Le tout à moitié prix du marché, préparez-vous à faire de belles affaires !

Samedi 2 décembre, 14h – 18h, Entrée libre.

37 Quai de la Saône Le Hangar Zéro

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Hangar Zéro and Permac, the Plateforme d’Échange et de Réemplois des Matériaux de Construction, are organizing their first Materials Fair!

The idea is simple: on Saturday December 2, between 2 and 6 pm, come to Hangar Zéro to discover and buy reused materials recovered by Permac: beams, flooring, polycarbonate sheets, balustrades, windows, speakers, amplifiers?

All at half market price, so get ready for some great bargains!

Saturday, December 2, 2pm – 6pm, Free admission

Hangar Zéro y Permac, la Bolsa de Materiales de Construcción y Plataforma de Reciclaje, organizan su primera Feria de Materiales

La idea es sencilla: el sábado 2 de diciembre, entre las 14:00 y las 18:00, acércate a Hangar Zéro para descubrir y comprar materiales reutilizados recuperados por Permac: vigas, suelos, planchas de policarbonato, balaustradas, ventanas, altavoces, amplificadores..

Todo a mitad de precio de mercado, ¡prepárese para grandes gangas!

Sábado 2 de diciembre, de 14.00 a 18.00 h, entrada gratuita

Hangar Zéro und Permac, die Plattform für den Austausch und die Wiederverwendung von Baumaterialien, veranstalten ihre erste Materialmesse!

Das Prinzip ist einfach: Kommen Sie am Samstag, den 2. Dezember, zwischen 14 und 18 Uhr in den Hangar Zéro, um die von Permac gesammelten wiederverwendeten Materialien zu entdecken und zu kaufen: Balken, Böden, Polycarbonatplatten, Geländer, Fenster, Lautsprecher, Verstärker?

Und das alles zum halben Marktpreis – machen Sie sich auf ein gutes Geschäft gefasst!

Samstag, 2. Dezember, 14 – 18 Uhr, Eintritt frei

