Conférence : Qu’est-ce que l’écosocialisme ? 37 Quai de la Saône Le Havre, 25 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Atelier de lecture du livre de Mickael Löwy.

Samedi 25 novembre, une conférence de Mickael Lowy est organisée au Hangar Zéro. Dans le but de préparer sa venue et de se familiariser avec son livre “Qu’est-ce que l’écosocialisme ?”, cet atelier de lecture avec la méthode de l’arpentage est proposé.

D’où vient la méthode de l’arpentage ?

A l’origine il s’agit d’une méthode inventée et utilisée par des syndicalistes du 19ème siècle dans le but de faciliter l’accès à tous aux textes utiles au militantisme (règlements, lois…). Cette méthode a été reprise par le mouvement d’éducation populaire s’adressant à un plus large public dans le but de favoriser l’appropriation d’ouvrages majeurs parfois difficiles au premier abord.

Durée 2h.

Gratuit sur inscription.

2023-11-25 15:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

37 Quai de la Saône Le Hangar Zéro

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mickael Löwy’s book reading workshop.

On Saturday November 25, a lecture by Mickael Lowy will be held at Hangar Zéro. To prepare for his visit and familiarize ourselves with his book « Qu’est-ce que l’écosocialisme » (What is ecosocialism?), we offer this book-reading workshop using the « arpentage » method.

Where does the surveying method come from?

Originally, it was a method invented and used by 19th-century trade unionists to facilitate access for all to texts useful for militancy (regulations, laws…). This method was taken up by the popular education movement, aimed at a wider public, with the aim of facilitating the appropriation of major works that are sometimes difficult at first glance.

Duration: 2 hours.

Free with registration

Taller de lectura sobre el libro de Mickael Löwy.

El sábado 25 de noviembre tendrá lugar en Hangar Zéro una conferencia de Mickael Lowy. Para preparar su visita y familiarizarnos con su libro « ¿Qué es el ecosocialismo? », proponemos este taller de lectura mediante el método de la encuesta.

¿De dónde viene el método de la prospección?

En su origen, se trata de un método inventado y utilizado por los sindicalistas en el siglo XIX para facilitar a todo el mundo el acceso a textos útiles para el activismo (reglamentos, leyes, etc.). El método fue retomado por el movimiento de educación popular, que pretendía llegar a un público más amplio y animarle a familiarizarse con obras importantes que a veces resultaban difíciles de entender a primera vista.

Duración: 2 horas.

Gratuito con inscripción

Workshop zur Lektüre des Buches von Mickael Löwy.

Am Samstag, den 25. November, findet im Hangar Zero ein Vortrag von Mickael Lowy statt. Um sich auf sein Kommen vorzubereiten und sich mit seinem Buch ?Was ist Ökosozialismus? vertraut zu machen, wird dieser Leseworkshop mit der Methode des Vermessens angeboten.

Woher kommt die Vermessungsmethode?

Ursprünglich wurde sie von Gewerkschaftern im 19. Jahrhundert erfunden und angewandt, um allen Menschen den Zugang zu Texten zu erleichtern, die für die Aktivisten nützlich sind (Verordnungen, Gesetze…). Diese Methode wurde von der Volksbildungsbewegung übernommen, die sich an ein breiteres Publikum richtete, um die Aneignung wichtiger, manchmal auf den ersten Blick schwieriger Werke zu fördern.

Dauer: 2 Stunden.

Kostenlos mit Anmeldung

